Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile ayrı ayrı görüştü. Berdimuhamedov ile görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail’in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı. İki Devlet Başkanı’nın samimi sohbeti dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.