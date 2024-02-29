6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'nun 3'üncüsü, 1-3 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Bu hafta sonu düzenlenecek forum için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önce Antalya’ya geldi. Bakan Fidan’ı havalimanından Antalya Valisi Hulusi Şahin karşıladı.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın himayelerinde 1-3 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Antalya Diplomasi Forumu münasebetiyle ilimize teşrif eden Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı, Valimiz Hulusi Şahin karşıladı.’’

19 Devlet Başkanı Antalya’da olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yapılacak Antalya Diplomasi Forumu, 147 ülkeden temsilcileri ağırlayacak. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yarın düzenlenmesi planlanan Üçüncü Antalya Diplomasi Forumu'na 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcı iştirak edecek.