SEKTÖR TEMSİLCİLERİ AYNI MASADA

Alanya'da gerçekleştirilen toplantıya Ulaştırma Bakanlığı 6. Bölge Denetim Şube Müdürü Osman Yavuz, Bölge Denetim Memuru Murat Bey, Denetim Memuru Yeliz Aydın, TÜRSAB Alanya Başkanı Kerim Sarıkaya, ALTSO Meclis Üyesi Abdullah Çelik, Alanya C Plakalı Servisçiler Kooperatifi Başkanı Hasan Lök ve çok sayıda taşıma esnafı katıldı. Katılımın genişliği, şehirde ulaşım konusundaki ortak hassasiyeti gözler önüne sererken toplantının ilerleyişi de sektörün geleceğine yönelik önemli bir diyalog zemini oluşturdu.





'DAHA İYİ ULAŞIM İÇİN OMUZ OMUZA'

Gerçekleştirilen toplantı hakkında Digi-ZTV'ye konuşan ALTSO Meclis Üyesi Abdullah Çelik, buluşmanın önemini aktarırken açıklamalarını birbirini tamamlayan vurgularla sürdürdü. Çelik, 'Ulaşım Alanya için hayati öneme sahip. Alanya'daki D2 yetki belgelerine sahip iş insanları olarak burada çok değerli bir toplantı düzenledik. Antalya'dan Ulaştırma Bakanlığı 6. Bölge Denetim Şube Müdürümüz Osman Yavuz Bey'i, Murat Bey'i, Yeliz Aydın Hanım'ı özellikle davet ettik. TÜRSAB Başkanımız Kerim Sarıkaya da aramızdaydı. Amacımız Alanya'nın yolcu taşımacılığını daha güzel, daha düzenli, daha kaliteli nasıl yapabiliriz bunu konuşmaktı. Güzel bir kaynaşma oldu, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bu tür toplantıları bundan sonra da düzenli olarak devam ettireceğiz, farklı yetkilileri de davet ederek yola bu şekilde devam edeceğiz.' dedi.







GÜNDEMDE DENETİM VE KALİTE ARTIŞI VARDI



Toplantıda öne çıkan konular arasında D2 belgeli araçların denetim süreçlerinin güncellenmesi, turizm sezonunda artan yolcu yoğunluğuna daha etkin yanıt verebilmek ve korsan taşımacılığın önlenmesi yer aldı. Katılımcılar, benzer toplantıların düzenli aralıklarla sürdürülmesi gerektiğinde hemfikir olurken bu sürecin Alanya'nın ulaşım kalitesini artırma hedefini güçlendirdiği belirtildi. Böylece çalışmaların hız kesmeden devam edeceği mesajı da toplantının genel atmosferine yansıdı.





