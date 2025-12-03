Başkan Adayı Kerim Taş’tan Seçim Öncesi Birlik Mesajı: “Yılların Emeğini Birlikte Verdik”
Başkan Adayı Kerim Taş’tan Seçim Öncesi Birlik Mesajı: “Yılların Emeğini Birlikte Verdik”
İçeriği Görüntüle

Kaynak: RSS