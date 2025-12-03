Alanya Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçiler, Kaportacılar, Oto Tamirciler ve Sanatkârları Esnaf Odası başkan adayı Kerim Taş, sanayi sitesindeki bir binanın çatısında yaklaşık dört yıldır bakımı yapılmayan ve rengi solan Türk bayrağını kendi girişimiyle boyatarak yeniledi. Çalışmanın ardından bayrak yeniden canlı ve belirgin hâline kavuştu.Sanayi sitesinde bulunan binanın üzerinde yer alan büyük Türk bayrağı, uzun süredir bakım görmediği için renkleri solmuş ve görünümü bozulmuştu. Esnafın oda yönetimine yaptığı talepler sonuçsuz kalınca başkan adayı Kerim Taş devreye girdi ve kısa sürede boyama çalışmasını tamamlattı. Kerim Taş, yenilenen bayrağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak şu açıklamayı yaptı:'Sanayi sitemizdeki bu bayrağın uzun süredir bakıma ihtiyacı vardı. Esnaf kardeşlerimizin talebini duyduk ve hemen harekete geçtik. Bayrağımız, birliğimizin ve emeğimizin sembolüdür. Ona sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Göreve geldiğimizde esnafımızın her türlü ihtiyacına aynı hassasiyetle yaklaşacağız.'Bayrağın yenilenmesi sanayi esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Çalışmayı yerinde gören esnaflar, uzun süredir çözülmeyi bekleyen bir konunun kısa sürede tamamlanmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı. Kerim Taş'ın bayrağa sahip çıkma girişimi, seçim öncesi sanayi bölgesinde takdirle karşılanan bir adım olarak öne çıktı.