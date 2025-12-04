2023 seçimlerinde Antalya'dan Meclis'e giren 17 milletvekilinden büyük bölümü Alanya'ya bir daha uğramadı. Seçmen, 'Oy için kapı kapı gezenler şimdi kentin kapısını bile çalmıyor' diyerek tepki gösteriyor. İl genelindeki bu sessizlik, ilçenin yalnızlığını daha da derinleştiriyor. 2023 genel seçimlerinden bu yana vekillerin saha performansı Alanya'da dikkatle takip edilirken, yerel kaynaklar yalnızca üç milletvekilinin düzenli ziyaret ve proje odaklı çalışma yaptığına işaret ediyor. Bu tablo, kentte 'Alanya'nın sorunlarına eğilen vekil sayısı çok sınırlı' algısını güçlendirirken, beklentilerin karşılanamadığı düşüncesi günden güne artarak devam ediyor.

SEÇİMDEN SONRA SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜLER

Alanya'da seçim zaferinin üzerinden geçen iki yılın ardından halkın sabrı taşmak üzere. 2023'te broşürlerle, kahvehane ziyaretleriyle, sokak sokak gezerek oy toplayan vekillerin mazbata sonrası ilçeye neredeyse hiç gelmemesi, vatandaşta derin hayal kırıklığı yarattı. Antalya genelinden toplam 17 milletvekili seçilirken, bu tablo sadece Alanya'yı değil, ilin turizm lokomotifi olan ilçenin geleceğini de sorgulatıyor. Kent kamuoyunda hemen herkesin hemfikir olduğu tek nokta var: Tuba Vural Çokal, Mevlüt Çavuşoğlu ve Aykut Kaya dışında düzenli olarak Alanya'ya gelen, vatandaşla bire bir görüşen ya da ilçeye yönelik somut bir proje ortaya koyan milletvekili neredeyse hiç yok. Antalya'nın 17 vekilinden geriye kalan 14'ü ise seçimden bu yana ya hiç görünmedi ya da bir-iki zorunlu program dışında ilçenin yoluna uğramadı. Bu durum, Alanyalı vatandaşların vekiller üzerindeki tepkilerinin devam ettiğini gösteriyor.







PROJE YOK, SAHİPLENME HİÇ YOK

İl olma hedefi, turizmde marka değerinin korunması, yeni otoyol projeleri, hastane yatırımları, eğitim altyapısı gibi Alanya'nın geleceğini doğrudan ilgilendiren onlarca başlık Ankara'da yeterince takip edilmiyor. İş dünyası temsilcileri, 'Alanya'nın sesi Meclis'te kısık' derken, 17 vekilden yalnızca Tuba Vural Çokal, Mevlüt Çavuşoğlu ve Aykut Kaya'nın sık sık sahada olması ve vatandaşlarla bire bir temas kurması dikkat çekiyor. Geriye kalan 14 vekilin Alanya'ya neredeyse hiç uğramaması ise ilçede yaşayan vatandaşların tepkisini daha da artırıyor.







'ALANYA'YI UNUTANLARI BİZ DE UNUTURUZ' TEPKİSİ YÜKSELİYOR

Alanyalı vatandaşlar, 'Seçimden seçime hatırlanan ilçe' algısının artık kırılmasını beklerken, bazı sivil toplum temsilçileri bölgenin ihtiyaçlarının görmezden gelindiği görüşünde. Tepkilerin odak noktasında ise seçim dönemindeki yoğun ziyaretlerin ardından gelen sessizlik var. Vatandaşlar, 'Oy için her kapıyı çalanlar bugün kentin kapısını bile aralamıyor' sözleriyle durumu özetlerken, Alanya'nın büyümesi için yürütülen girişimlerde de milletvekillerinin görünür bir katkısının bulunmadığı ifade ediliyor.







Kentte oluşan genel kanı net: Alanya'nın sorunlarını bilen, sahaya inen, turizmden altyapıya kadar her başlıkta mücadele veren milletvekili sayısı yok denecek kadar az. Bu tablo hem yerel yönetimleri hem de iş dünyasını rahatsız ederken, Alanya'nın geleceği açısından daha güçlü bir siyasi sahiplenmeye duyulan ihtiyaç her geçen gün daha yüksek sesle gündeme taşınıyor.