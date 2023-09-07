Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya şehir girişine Cumhuriyet’in 100. yılına özel Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe Atatürk Silüeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1936 yılında Kahramanmaraş Kalesi’ne yaptırttığı “Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli”ne vatandaştan tarafından tam not verildi. Heykeller şimdiden sosyal medya binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından binlerce kez paylaşıldı. Sadece paylaşılmakla kalmadı adeta hatıra fotoğrafı çekilen adreslerin ilk durağı oldu. Yüzlerce kişi heykellerin paylaşımları altına yorumda bulundu. Öyle ki konu sosyal medyada 'Turizm Kenti Alanya'ya Yakıştı Mı?" diye anket bile yapıldı.

VİDEOSU BİLE 3 MİLYONDAN FAZLA ERİŞİM ALDI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe Atatürk Silüeti ve Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli sosyal medyada da paylaşım ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sadece Başkan Yücel’in hesabından paylaşılan video 3 milyondan fazla erişime ulaşarak kırılması zor bir rekora imza attı.

İşte Vatandaşın Yorumu

BAYRAK TUTAN BOZKURT HEYKELİNİN TARİHİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İşgal yıllarında, 28 Kasım 1919 Cuma günü Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağı indirilerek yerine Fransız bayrağı asılmış. Avukat Mehmet Ali Bey, bu duruma tepki amacıyla "Alemi İslam'a Hitap" beyannamesini yazarak şehrin muhtelif yerlerine dağıttırmış. Ulu Cami'de cuma namazı öncesi bir araya gelen büyük bir kalabalığın, ezan okunduktan sonra, "Bayraksız namaz kılınmaz" diye bağırarak topluca kaleye hücum ettiği, indirilen bayrağı kale burçlarına tekrar dikerek Cuma namazını orada kıldığı anlatılıyor.

1936 yılında da Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle o günün anısına Kahramanmaraş Kalesi’ne Bozkurt Tutan Bayrak Heykeli dikiliyor. Anıtın altındaki plakada ise “28 Teşrin-i Sani 335 (28 Kasım 1919) Cuma Günü Türk Maraş, Silah Gücü İle İnen Bayrağını İman Gücü İle Yeniden Dalgalandırdı" yazısı yer alıyor. Atatürk’ün emriyle Türkiye’nin birçok iline yaptırıldığı bilinen heykellerin nereye kaldırıldığı ise halen bilinmiyor.

ESER İŞGAL YILLARINDA BAĞIMSIZLIK SEMBOLÜ OLMUŞ

Atatürk'ün emriyle dikilen 'Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli' Türkiye'de halen bazı şehirlerde yaşatılıyor. Alanya'da bu şehirlerden artık bir tanesi oldu. Yani günümüz yöneticileri Atasının izinde ve emrinde hizmetlerine devam ediyor. Bayrak Tutan Bozkurt Heyekeli işgal yıllarında aslında bir bağımsızlık sembolü olarak ortaya çıkmış bir eser olara biliniyor.