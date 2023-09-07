Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Mevlüt Yeni’nin misafiri olarak geldiği Alanya’da ailesi ile birlikte tatil yaptı. Adin Otel’de konaklayan Rasheed, Alanya’yı çok beğendiğini söyledi.

İlk kez Türkiye’ye gelen Bakan Rasheed, Alanya Kalesi’nde Yeni Ailesi ile birlikte yaptığı gezintinin ardından Alanya Gazeteciler Cemiyetine geldi. AGC Başkanı Gaye Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Bakan Rasheed’i Alanya basını hakkında bilgiler aldı.

Alanya Kalesi’ne hayran kaldığını ve şehri çok beğendiğini söyleyen konuk Bakan ilk fırsatta Alanya’ya tekrar gelmek istediğini kaydetti. AGC’de Başkan Coşkun tarafından Rasheed’e Alanya’yı silüeti bulunan, kenti simgeleyen cam tablo hediye edildi.