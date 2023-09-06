Hükümetin seçim sonrası attığı adımlardan bir tanesi öğrencilere yönelik telefon ve bilgisayar satışlarında oldu. Vergisiz telefon vaadi gençlerde heyecana yol açarken, hangi ürünlerin alınıp alınmayacağı ve şartları merak ediliyordu. Detaylar bir sonraki toplatıya kalsa da biz ve mevcut açıklamalar bazında öğrencilerin hangi telefonları alabileceğini sizler için araştırdık. İşte vergisiz alınabilecek 11 telefon...

