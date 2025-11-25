İŞKUR, iş arama sürecini kolaylaştıracak dev bir adım atıyor. 1 Ocak'tan itibaren hizmete girecek İş Kapısı Platformu, Türkiye genelindeki tüm açık iş ilanlarını tek bir dijital merkezde bir araya getirecek. Platform, iş arayanlara ücretsiz erişim sağlayacak ve özel istihdam büroları, şirketler ile kariyer sitelerindeki ilanları tek ekranda toplama imkânı sunacak.

GENÇLER VE İŞSİZLER İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Artan işsizlik ve geçim maliyetleri, özellikle 15-34 yaş grubundaki gençlerin ne eğitimde ne istihdamda bulunmasını zorlaştırıyor. TÜİK verilerine göre bu yaş grubunda yaklaşık 7 milyon kişi 'ne eğitimde ne istihdamda' konumunda bulunuyor. İş Kapısı Platformu, tüm açık iş pozisyonlarını tek noktada sunarak gençler ve iş arayanlar için süreci hızlandırmayı hedefliyor. Platform sayesinde iş arayanlar, şehir, sektör veya pozisyon fark etmeksizin tüm ilanlara ulaşabilecek. Asgari ücret ve geçim sıkıntıları düşünüldüğünde, milyonlarca kişi için platform önemli bir kolaylık sağlayacak.

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA CEZA GELİYOR

İlan akışının eksiksiz yürütülmesi için yeni düzenlemeler de getirildi. Özel istihdam bürolarının açık pozisyonları bildirmemesi halinde ihtar uygulanacak; 7 gün içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 136 bin 190 TL, aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarı halinde ise 272 bin 380 TL idari para cezası verilecek. Bu önlem ile platformun tam kapasiteyle çalışması hedefleniyor. Öte yandan, İş Kapısı Platformu'nun açılmasıyla Türkiye genelinde iş arayanların süreci tek noktadan takip edebileceği ve iş bulma fırsatlarının artacağı belirtiliyor.