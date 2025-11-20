İstanbul'da tatil için bulunan Böcek ailesi, 'zehirlenme' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve 4 fert hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ailenin otelde kilitli kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

OTELDE KİLİTLİ KALDIKLARI ANLAR

Görüntülerde baba Servet Böcek'in çocuğunu kucağına alıp kapıyı kırmaya çalıştığı görülüyor. Ailenin odasından aşağı inmek için kapıyı açmaya uğraştığı sırada yaşananlar, olayın vahametini ortaya koyuyor. Olay sonrası adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otel çalışanı M.M.U.D.C. ise kapıyı kilitleme amacının hırsızlığı önlemek olduğunu savundu.

ÇALIŞANIN İFADESİ

M.M.U.D.C., savcılıktaki ifadesinde, oteldeki kötü koku nedeniyle yemeğini bahçede yediğini, 15-20 dakika sonra döndüğünde aileyi ambulansa binerken gördüğünü belirtti. Kapının kilitlenmesi, çalışan tarafından güvenlik amacıyla yapıldığını öne sürüldü. Öte yandan olay, hem otel güvenliği hem de sorumluluk bilinci konularında tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.