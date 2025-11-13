Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesine başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliği olarak duyurulan projede, yoğunluğu önlemek amacıyla TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli başvuru sistemi uygulanıyor.

KADEMELİ BAŞVURU SİSTEMİ UYGULANIYOR

10 Kasım'da başlayan başvuru sürecinde, 12 Kasım'da TC kimlik numarasının son hanesi '4' olanlar, 13 Kasım'da '6' olanlar, 14 Kasım'da ise '8' olanlar başvuru yapabiliyor. 15 Kasım itibarıyla sistem tüm vatandaşlara açık hale gelecek. TOKİ, yoğunluk nedeniyle erişim sorunlarının yaşanmaması için bu yöntemi tercih ettiğini duyurdu. Proje kapsamında kura çekimleri, noter huzurunda 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 81 ili kapsayan dev kampanyada kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden eş zamanlı olarak açıklanacak.

BAŞVURU SÜRESİ 19 ARALIK'TA SONA ERECEK

Başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak. TOKİ yetkilileri, tüm sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini, hak sahiplerinin yalnızca noter huzurundaki kura çekimiyle belirleneceğini bildirdi. Kurada hak sahibi olan vatandaşlara konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlayacağı açıklandı. Teslimatlar, inşaatların tamamlanma durumuna göre etaplar halinde gerçekleştirilecek. TOKİ, 'Yüzyılın Projesi' ile özellikle dar gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını hedefliyor. Öte yandan, TOKİ yetkilileri, projeye olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek başvuru süresinin bitimine kadar sistemin kesintisiz hizmet vereceğini açıkladı.