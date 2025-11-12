Gürcistan hava sahasında meydana gelen askeri uçak kazasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi kargo uçağı düştü. Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek için havalanan uçakta bulunan 20 askerimiz şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı kamuoyuna duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan arama kurtarma ekiplerinin yerel saatle 17.00'de uçağın enkazına ulaştığı bildirildi. Bölgenin güvenlik altına alındığı, uçağın düşme sebebinin ise kaza kırım ekibi tarafından yapılacak teknik incelemeler sonucunda netleşeceği kaydedildi.

ŞEHİT ASKERLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Kazada şehit olan 20 askerin kimlikleri de belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre şehit askerler arasında pilotlar, uçak bakım personeli ve ulaştırma uzman çavuşlar bulunuyor. Şehitlerimizin isimleri şöyle:

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş ve Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan kazanın ardından yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan, 'Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin.' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede arama kurtarma çalışmaları ve soruşturma süreci ele alındı. Gürcistan Başbakanı, Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

GÜRCİSTAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, kazanın ülkenin doğusundaki Kakheti bölgesinde meydana geldiğini, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği belirtildi. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze de bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililer, Türkiye ile işbirliği içinde kaza nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

'RESMİ KAYNAKLAR HARİCİNDEKİ BİLGİLERE İTİBAR EDİLMESİN'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, olayın ardından yaptığı açıklamada, kamuoyunun yalnızca resmi kurumların bilgilendirmelerine itibar etmesi gerektiğini vurguladı. Duran, 'Teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması büyük önem taşımaktadır.' ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI KOORDİNASYON

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ile görüşerek kazaya ilişkin bilgi alışverişinde bulunduğu bildirildi. Öte yandan, kaza bölgesinde Türk ve Gürcü ekiplerin ortak çalışmaları sürerken, uçağın düşme nedeni hakkında teknik incelemelerin sonuçları bekleniyor.