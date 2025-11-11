Türkiye genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan yeni uygulama kapsamında, plaka ihlallerine karşı sıfır tolerans dönemi resmen başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, özellikle turistik bölgelerde ve yoğun trafik noktalarında otomatik plaka tanıma sistemlerinin (PTS) etkinliğinin artırıldığını duyurdu.

PLAKAYLA OYNAYAN AĞIR CEZA ALACAK

Yeni düzenlemeye göre, araç plakası üzerinde bant, reflektör, kir, boya, kapak veya aparat kullanarak okunabilirliği engelleyen sürücüler ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu ihlali işleyen sürücülere 140 bin TL idari para cezası kesilecek ve araçları 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Bakanlık, aynı ihlalin tekrar edilmesi durumunda cezaların artırılacağını açıkladı. Denetimlerin Alanya'nın giriş ve çıkış noktaları, D-400 Karayolu ve çevre yollarında yoğunlaştırılacağı belirtildi.

PLAKA GİZLEME APARATLARINA SIKI TAKİP

Yetkililer, çevrimiçi platformlarda satılan 'plaka gizleme aparatı' veya 'otomatik kapak' gibi ürünlerin kullanımının da suç teşkil ettiğini hatırlattı. Bu tür aparatlar, sadece trafik güvenliğini tehlikeye atmakla kalmayıp aynı zamanda cezai yaptırım kapsamına giriyor. Öte yandan polis ekipleri, sürücüleri araç plakalarının temiz, okunabilir ve aydınlatmasının çalışır durumda olması konusunda uyardı. Plakası okunmayan, tahrip edilen veya kapatılan araçların doğrudan trafikten men edileceği vurgulandı. Bu uygulamanın, hem trafik düzenini sağlamak hem de güvenlik birimlerinin denetim kapasitesini artırmak amacıyla kalıcı hale getirileceği bildirildi.