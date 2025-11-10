Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi gerektiğine ilişkin emsal bir tavsiye kararı verdi. KDK, tüm kamu kurumlarında uygulama birliğinin sağlanması için Cumhurbaşkanlığı'na da aynı yönde tavsiyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı ise, bu konuda çalışma yapılacağını açıkladı.

BAYRAM TATİLİNİ İZİNLE BİRLEŞTİRDİ, FAZLADAN GÜN DÜŞÜLDÜ

Isparta'da görev yapan bir kamu çalışanı, 6-9 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilini yıllık izinle birleştirdi. Ancak bayramın hafta sonuna denk gelen kısmının yıllık izninden düşüldüğünü fark eden çalışan, bu iki günün iade edilmesini talep etti. Kurumundan olumsuz yanıt alan çalışan, KDK'ya başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu, başvurunun değerlendirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bilgi talep etti. Bakanlık ise, mevcut uygulamaya göre cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edildiğini bildirdi.

KDK: 'HAFTA SONUNA DENK GELEN BAYRAM GÜNLERİ DÜŞÜLMEMELİ'

Başvurucuyu haklı bulan KDK, yıllık izin süresi içerisine denk gelen bayram günlerinin çalışan aleyhine yorumlanamayacağını belirtti.

Kararda şu ifadelere yer verildi: 'Genel tatil günlerinde yıllık izin kullandırılması, çalışanın dinlenme hakkını daraltır. Hafta sonuna denk gelen bayram günleri, yıllık izin süresinden düşülmemelidir.' Kurum, bu uygulamanın tüm kamu kurumlarında birlik içinde uygulanması için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne de tavsiye kararı gönderdi.

'UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANACAK'

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nden KDK'ya gönderilen cevabi yazıda, tavsiye kararının dikkate alınacağı ve bu konuda çalışma yapılacağı belirtildi. KDK kararında ayrıca, dinlenme hakkının Anayasa ile güvence altına alındığına vurgu yapılarak şu değerlendirme yapıldı: 'Yıllık izin, çalışanların emeklerinin karşılığı olan dinlenme süresidir. Bayram gibi genel tatiller ise çalışılmayan günlerdir. Bu günlerin yıllık izinden düşülmesi, çalışanın hakkını daraltır.'

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

KDK'nın bu kararı, kamu çalışanları için emsal teşkil edecek. Kararın hayata geçirilmesiyle birlikte, hafta sonuna denk gelen bayram günleri yıllık izin süresinden sayılmayacak ve kamu kurumlarında uygulama birliği sağlanacak.