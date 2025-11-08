CEZALARDA REKOR ARTIŞ

Yeni ceza tarifesine göre;

Makas atan sürücülere 90 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet ve araç bağlama cezası,

Hız sınırını aşanlara 30 ila 90 gün ehliyet geri alma cezası,

Ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlere 46 bin TL para cezası ve 30 gün ehliyet iptali,

Yarış yapanlara 46 bin TL ceza ve 2 yıl ehliyet geri alma,

Plakasında değişiklik yapanlara ise 140 bin TL ceza ve 30 gün trafikten men cezası uygulanacak.

Bakan Yerlikaya, 2024 yılında trafik denetimlerinin yüzde 50 oranında artırıldığını, 2025'te ise elektronik denetim sistemlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi.

YAKA KAMERALARI DENETİMİ ARTIRACAK

Yerlikaya, polis ve jandarma birimlerinde yaka kameralarının yıl sonuna kadar tamamen devreye alınacağını açıkladı. Bu sistemin hem güvenlik güçleriyle vatandaş arasındaki iletişimi kayıt altına alacağını hem de denetimlerde şeffaflığı ve caydırıcılığı artıracağını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, 'Kameraların kullanıldığı bölgelerde vatandaş şikayetleri yüzde 90 azaldı. Vatandaş kamerayı görünce davranışlarına daha çok dikkat ediyor. Caydırıcı etkiyi artıracağız.' ifadelerini kullandı.

'GEREĞİ YAPILDI' UYGULAMASI GELİYOR

Yeni dönemde vatandaşlar, trafik ihlallerini anında bildirebilecek. 'Gereği Yapıldı' adını taşıyan yeni sistemle birlikte, sürücüler tarafından yapılan trafik ihlalleri e-Devlet üzerinden görüntülü olarak yetkililere iletilebilecek. Bildirilen ihlallerle ilgili yapılan cezai işlemler kamuoyuyla paylaşılacak.

TAKOGRAF VE TAKSİMETRE ZORUNLULUĞU

Yeni trafik reformu kapsamında, yük ve yolcu taşımacılığında takograf ve taksimetre kullanımı zorunlu hale getirildi. Ayrıca kırmızı ışık ihlali sonucu kazaya neden olan sürücülerin belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Belgelerin iadesi öncesinde ise psikoteknik değerlendirme zorunluluğu getirilecek.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla radar ve plaka tanıma sistemlerinin artırılacağını, 2025 yılı sonuna kadar tüm şehirlerde akıllı denetim noktalarının kurulacağını açıkladı.