Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında 5 Kasım'da gerçekleştirilen sekizinci dalga operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol ya da ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇLAMALAR MAL VARLIĞI DEVİRLERİ ÜZERİNDEN ŞEKİLLENDİ

Soruşturma kapsamında kuyumcu, galerici, iş insanı, mühendis ve belediye çalışanlarının, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile bağlantılı para transferleri ve taşınmaz devirleriyle rüşvet ağı oluşturdukları iddia edildi. İddialara göre kuyumcu U.K.Y., Mustafa Gökhan Böcek'ten aldığı dövizleri altın faturası keserek bozdurmuş, elde edilen parayı Muhittin Böcek'in hesabına aktarmıştı. Bu parayla satın alınan lüks bir otomobilin Böcek'in sevgilisine verildiği ileri sürüldü.

LÜKS OTOMOBİL VE TAŞINMAZ DEVİRLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmada galerici H.A.'nın, Aksu Altıntaş Mahallesi'ndeki taşınmazı para transferi olmadan Böcek'e devrettiği, belediye özel kalem çalışanı Y.Y.'nin ise lüks otomobilin devir işlemlerini organize ettiği belirlendi. Ayrıca Y.Y.'nin, iş insanı B.G.'den rüşvet olarak lüks bir saat aldığı da iddia edildi.

İnşaat mühendisi A.E.'nin, bir firma aracılığıyla döviz bürosuna yatırılan 10 milyon 576 bin lirayı rüşvet olarak aktardığı, belediye çalışanı B.G. adına kayıtlı lüks aracın da kaynağı belirsiz parayla satın alındığı tespit edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI, BİRİNE EV HAPSİ

Emniyet sorgularının ardından 8 şüpheliden kuyumcu U.K.Y. ve belediye çalışanı B.G. serbest bırakıldı. Diğer 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, iş insanı B.G. ve galerici H.T.A. hakkında tutuklama kararı verirken, belediye özel kalem çalışanı Y.Y. için ev hapsi uygulanmasına hükmetti. İnşaat mühendisi A.E. ile galerici H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, aynı soruşturmanın önceki aşamalarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise halen yurt dışında olduğu öğrenildi.

