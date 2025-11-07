Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne gönderilen Böcek'in, bu kez nefes darlığı ve böbrek ağrısı şikayetleri nedeniyle hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE GETİRİLDİ

Böcek, Antalya Şehir Hastanesi'ne yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. Hastanede yaklaşık 30 dakika kalan Böcek'in daha sonra yeniden cezaevine götürüldüğü bildirildi. Bu sevkin, tutuklanmasından bu yana beşinci hastane ziyareti olduğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMU ENDİŞE YARATIYOR

Resmî bir açıklama yapılmazken, Böcek'in çok sayıda ilaç kullandığı ve sağlık durumunun giderek kötüleştiği iddia ediliyor. CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri, son günlerde sık sık Böcek'in sağlık durumuna dikkat çekiyor.

'GÜNDE 15 İLAÇ KULLANIYORUM'

Böcek, kısa süre önce cezaevinden yaptığı açıklamada, 'Covid sürecinde 108 gün yoğun bakımda kaldım. Günde 15 ilaç kullanarak ayakta durabiliyorum. Kas ve kilo kaybı, kalp, tansiyon, prostat ve böbrek sorunlarım sürüyor' ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olup olmayacağı merakla bekleniyor.