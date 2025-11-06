Cumhuriyet tarihinin en iddialı konut projesi "Yüzyılın Konut Projesi", dar gelirli aileleri ev sahibi yapma yolunda kritik bir aşamaya ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği yazı sonrası, Hazine ve belediye arazilerinde yatay mimariyle inşa edilecek 1+1 ve 2+1 dairelerin konumları belirlendi. Bu hamle, konut piyasasını dengelemeyi ve erişilebilir barınmayı hedefliyor.

VALİLİKLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Bakanlık, valiliklerden Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan, altyapı ve ulaşım açısından uygun arazilerin tespit edilmesini istedi. Tarım, orman, sit ya da sulama alanı dışında kalan bölgelerde yapılacak bu konutlar, TOKİ eliyle 2+1 ve 1+1 daire tiplerinde ve yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL’A

Projede en çok konutun yapılacağı şehir İstanbul oldu.

İstanbul’da 100 bin konut Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde yükselecek.

Ankara’da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Beypazarı, Kızılcahamam, Polatlı ve diğer ilçelerde yapılacak.

İzmir’de 21 bin 20 konut Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Foça, Seferihisar gibi ilçelerde yer alacak.

Bursa’da 17 bin 225 konut Nilüfer, İnegöl, Gemlik, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve diğer ilçelerde inşa edilecek.

Konya’da 15 bin konut Meram, Karatay, Selçuklu, Ereğli, Seydişehir gibi ilçelerde planlandı.

Antalya’da ise sosyal konutlar Merkez, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Manavgat ve Serik ilçelerinde yapılacak.

BAŞVURULAR TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE

TOKİ, sosyal konut başvurularının TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağını duyurdu. 10 Kasım’da sonu 0 olanlar, 11 Kasım’da sonu 2 olanlar,12 Kasım’da sonu 4 olanlar, 13 Kasım’da sonu 6 olanlar, 14 Kasım’da sonu 8 olanlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım itibarıyla başvuru sistemi tüm vatandaşlara açık olacak.



FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI

Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle satışa sunulacak. İstanbul dışındaki illerde 55 m² 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak, aylık taksit 6 bin 750 TL olacak. 65 m² 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL’ye, 80 m² 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin TL’ye satılacak. İstanbul’daki fiyatlar, konut büyüklüğüne göre 1 milyon 950 bin TL ile 2 milyon 950 bin TL arasında değişecek.

ÖZEL GRUPLARA KONTENJAN AYRILDI

Projede farklı gruplara özel kontenjanlar belirlendi: Şehit aileleri, gaziler ve engelliler: %5. Üç ve daha fazla çocuklu aileler: %1. Emekliler ve 18-30 yaş arası gençler: %20. Gençlerin anne veya babasının adına kayıtlı konutu bulunması durumunda başvuru yapılamayacak.