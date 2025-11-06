Gazeteciler Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak, yürütülen İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Sabah saatlerinde evlerine giden polis ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen gazeteciler, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade verecek.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Edinilen bilgilere göre, haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmayan dört gazeteci, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne ifadeye götürüldü. Soruşturmanın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk iddialarına ilişkin dosya kapsamında olduğu belirtildi. Sevinç, Oğhan, Yalçın ve Çolak’ın cep telefonlarına el konulduğu öğrenildi. Soruşturmayı yürüten savcılıktan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gazetecilerin ifadelerinin ardından sürece ilişkin yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Öte yandan, soruşturmanın kapsamı ve gazetecilere yöneltilen sorular hakkında kamuoyuna detaylı bilgi verilmedi.