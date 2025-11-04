İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yaptığı kapsamlı değişiklikleri Resmî Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Yeni düzenleme, sürücü güvenliğini artırmak ve trafik kazalarındaki yaralanmaları en aza indirmek amacıyla hayata geçirildi.

KASK VE GÖZLÜK KULLANIMI ZORUNLU OLDU

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılı sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktörlerin sürücüleri için koruma başlığı (kask) ve koruma gözlüğü takmak zorunlu hale getirildi. Üç tekerlekli yük motosikletleri ile karoserle kapalı modeller bu zorunluluktan muaf tutuldu.

YOLCULARA ELDİVEN ŞARTI GETİRİLDİ

Yeni uygulamayla birlikte motosiklet sürücüleri kadar yolcular da koruyucu ekipman kullanmak zorunda olacak. Artık motosiklette arka koltukta oturan yolcuların da gözlük ve eldiven takması gerekecek. Kask takma zorunluluğu ise daha önce olduğu gibi devam edecek.

VERİ PAYLAŞIMI ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Düzenleme kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücü ve araç sicillerine ilişkin verilere sadece kamu kurumlarından değil, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinden de elektronik ortamda erişebilecek. Böylece sürücü belgesi ve araç tescil işlemlerinde daha hızlı ve dijital bir süreç sağlanacak. Öte yandan, yeni trafik kurallarına uymayan ve zorunlu güvenlik ekipmanlarını kullanmayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak. Yetkililer, düzenlemenin amacının cezadan ziyade trafik güvenliğini artırmak olduğunu vurguladı.