Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan “Yüzyılın Konut Projesi”, dar gelirli ailelere ev sahibi olma hayali kurduruyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde ülke genelinde 500 bin sosyal konut üretilirken, Antalya 13 bin 213 konutla ön sıralarda yer alıyor.

BAŞVURU VE TESLİM SÜRECİ

Projeye başvurular 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve e-Devlet üzerinden yapılacak. Noter huzurunda gerçekleşecek kuralar ise 29 Aralık 2025–27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek. Konut teslimleri Mart 2027’den itibaren başlayacak.

ÖDEME SEÇENEKLERİ VE KONUT TİPLERİ

Dar gelirli vatandaşlar için tasarlanan projede konutlar %10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Örnek konut fiyatları ve taksitler şöyle:

1+1, 55 m²: 1.800.000 TL, peşinat 180.000 TL, aylık 6.750 TL

2+1, 65 m²: 2.200.000 TL, peşinat 220.000 TL, aylık 8.250 TL

2+1 (Büyük Tip), 80 m²: 2.650.000 TL, peşinat 265.000 TL, aylık 9.938 TL

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeden faydalanmak isteyenlerin T.C. vatandaşı olması (en az 10 yıl), 18 yaşını doldurmuş olması, üzerine kayıtlı konut tapusu bulunmaması, belirlenen gelir sınırlarını aşmaması ve başvuru yapılan ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor. Şehit aileleri ile harp ve vazife malulleri gelir şartından muaf tutulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, Antalya’daki konutların “deprem güvenliği yüksek, enerji verimli ve çevre dostu” şekilde inşa edileceğini belirtti. TOKİ yetkilileri ise modern mimariyle doğayla uyumlu projelerin dar gelirli vatandaşlar için büyük fırsat oluşturacağını vurguladı.