Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşlar için süre yarın doluyor. İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin bu tarihten sonra geçersiz olacağını ve yenileme ücretinin önemli ölçüde artacağını bildirdi. 31 Temmuz'da sona ermesi gereken süre, daha önce 31 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

BAKAN YERLİKAYA: 'SÜRE BİR DAHA UZATILMAYACAK'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada eski tip ehliyetlerin 31 Ekim'den sonra geçerliliğini yitireceğini belirterek, indirimli yenileme ücretinden yararlanmak isteyen sürücülerin işlemlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu. Yerlikaya, sürenin kesinlikle bir kez daha uzatılmayacağını vurguladı.

1 KASIM'DAN SONRA YENİ ÜCRET 7 BİN 438 LİRA

Eski tip sürücü belgeleri, belirtilen süre içinde yalnızca 15 lira karşılığında yenilenebiliyor. Bu bedel 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payından oluşuyor. Ancak 1 Kasım'dan itibaren B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek.

EHLİYET YENİLEME 5 ADIMDA TAMAMLANIYOR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne göre ehliyet yenileme işlemleri şu beş adımda gerçekleştiriliyor:

Randevu alınması: NVİ internet portalı, Alo 199 hattı veya NVİ mobil uygulaması üzerinden randevu oluşturulabiliyor. Belgelerin hazırlanması: Eski sürücü belgesi, 15 liralık ödeme dekontu, geçerli sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf gerekiyor. Başvuru yapılması: Randevu alınan nüfus müdürlüğünde başvuru işlemleri tamamlanıyor. Geçici belge kullanımı: Yeni ehliyet kişiselleştirilene kadar geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor. Yeni belgenin teslimi: PTT tarafından belirtilen adrese ya da yetkilendirilen kişiye teslim ediliyor.

Öte yandan, yetkililer yoğunluk yaşanmaması için sürücülerin işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.