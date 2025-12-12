KOMİSYON İLK TOPLANTISINI YAPIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere bugün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükümet kanadından beşer üyenin yer aldığı 15 kişilik komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alacak. Böylece milyonların merakla beklediği asgari ücret maratonu resmen başlamış olacak.

TÜRK-İŞ'İN KATILMAMA KARARI

Komisyonun yapısına yönelik değişiklik talebini sürdüren TÜRK-İŞ, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesine rağmen düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmileşmediğini belirterek 12 Aralık'taki toplantıya katılmayacağını açıkladı. Sendika, yapının resmî olarak değişmesi hâlinde masaya dönmeyi değerlendirecek.

ERDOĞAN'DAN İŞVERENLERE ÇAĞRI

Toplantı öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işveren temsilcilerine seslenerek 'Ellerinizi taşın altına koyun' ifadesini kullandı. Erdoğan, işçilere verilecek her olumlu adımın verimlilik ve bereket olarak döneceğini belirterek işverenlerden sürece destek istedi.

MEVCUT ÜCRET VE ZAM İHTİMALLERİ

Şu anda net asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt ücret ise 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Muhtemel zam oranlarına göre:

%20 zam : Net 26.584 TL

%25 zam : Net 27.630 TL

%30 zam : Net 28.735 TL

%35 zam: Net 29.841 TL

Bu hesaplamalar, yeni yılı bekleyen çalışanlar için kritik bir referans oluşturuyor.