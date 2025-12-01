Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yıl sonu enflasyon tahmini memur ve emeklilerin maaş zamlarını netleştirdi. %31’lik tahmin baz alınırsa SSK-BAĞ-KUR emeklileri %12,28, memur ve memur emeklileri %18,7 zam alacak. En düşük emekli maaşı da 18.953 TL’ye yükselecek.

LONDRA’DA YAPILAN AÇIKLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da Uluslararası Demokratlar Birliği etkinliğinde yıl sonu enflasyonuna dair değerlendirmede bulundu. Türkiye’nin fiyat istikrarına odaklandığını belirten Şimşek, “Enflasyon yıl sonunda yüzde 31 civarına inecek. Önümüzdeki yıl yüzde 20’nin altını, sonraki yıl tek haneyi hedefliyoruz” dedi.







ZAM HESABI ENFLASYONA BAĞLI

Mevcut sisteme göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen %11’lik artışı enflasyon farkıyla tamamlıyor. Temmuz-Ekim enflasyonu toplamı %10,25 (SSK-BAĞ-KUR) ve %16,55 (memur) zammı şimdiden garantiledi. Kasım ve Aralık verileriyle kesin rakamlar belli olacak.

TAHMİN ZAM ORANLARINI ŞÖYLE ETKİLEYECEK

Şimşek’in %31’lik yıl sonu enflasyon tahmini referans alındığında: SSK-BAĞ-KUR emeklileri: %12,28 zam Memur ve memur emeklileri: %18,7 zam Bu oranlar, kasım enflasyonunun 3 Aralık’ta, aralık enflasyonunun 3 Ocak’ta açıklanmasıyla netleşecek. %12,28’lik zam uygulanırsa en düşük emekli aylığı mevcut 16.881 TL’den 18.953 TL’ye yükselmiş olacak. Milyonlarca emekli ve memur, son iki enflasyon verisini beklerken Şimşek’in açıklaması zam tartışmalarını alevlendirdi.