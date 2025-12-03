TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin yılın ilk altı ayı için alacağı zam oranlarında belirleyici rol oynadı. Beş aylık enflasyon gerçekleşmelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte hem memurlar hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam farkı hesaplandı.

KASIM VERİLERİ ZAM ORANLARINI ŞEKİLLENDİRDİ

TÜİK'in tüketici fiyat endeksine ilişkin açıkladığı kasım ayı verilerine göre fiyatlar aylık bazda artış gösterdi. Yıllık enflasyonun yükselmesiyle birlikte memur ve emeklilerin enflasyon farkı da belirginleşti. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık artış oranı yüzde 11,20 olarak hesaplandı.

MEMURUN 5 AYLIK ARTIŞI YÜZDE 17,55

Toplu sözleşme hükümleriyle enflasyon farkının birleşmesi sonucu memur ve memur emeklilerinin beş aylık zam oranı yüzde 17,55'e ulaştı. Bu oran, aralık ayındaki enflasyon verisinin eklenmesiyle birlikte yeni yılın ilk altı ayında geçerli olacak nihai zammı oluşturacak.

KADEMELERE GÖRE ZAMLI MAAŞ HESAPLARI

Beş aylık enflasyon farkının ardından memur maaşlarındaki artış kalem kalem ortaya çıktı. Buna göre şube müdürü kadrosunda görev yapan ve hali hazırda 76 bin 659 lira alan bir personelin maaşı 90 bin 127 lira 99 kuruşa yükselecek. Aynı şekilde 61 bin 146 lira maaş alan bir öğretmenin geliri zamla birlikte 71 bin 889 lira 35 kuruşa çıkacak.

FARKLI MESLEK GRUPLARINDA ARTIŞLAR

Zam hesaplamalarına göre 61 bin 759 lira kazanan bir hemşirenin maaşı 72 bin 610 lira olacak. Akademik personelde ise mevcut maaşı 111 bin 348 lira olan bir profesörün geliri 130 bin 911 liraya yükselecek.

Öte yandan aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte hem memur hem de emeklilerin yılın ilk yarısındaki kesin zam oranı belli olacak.