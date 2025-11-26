Akaryakıt fiyatlarında yeni bir düşüş dalgası yolda. Petrol fiyatlarındaki gevşeme ve rafineri marjlarındaki gerileme, hem benzin hem de motorin fiyatlarına indirim olarak yansıyacak gibi görünüyor. Henüz indirimin miktarı netleşmese de piyasada Cuma gününden itibaren indirimli satış beklentisi hakim. Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve rafineri marjlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Analistler, benzin ve motorinde çift yönlü indirim olabileceğini belirtiyor.

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Henüz resmi açıklama yapılmasa da indirimli akaryakıt satışlarının Cuma gününden itibaren uygulanması bekleniyor. Araç sahipleri pompada fiyat değişikliklerini takip ediyor. Şu anda İstanbul'da benzin 55 lira, Ankara'da 55,87 lira, İzmir'de ise 56,20 liradan satılıyor. Motorin fiyatları ise İstanbul'da 57,07 lira, Ankara'da 58,10 lira, İzmir'de 58,43 lira seviyesinde.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün ortalaması ve döviz kurundaki değişikliklere göre rafinerilerce hesaplanıyor. Dağıtım firmaları ise kendi rekabet ve serbest piyasa koşullarına göre fiyatlarda küçük farklılıklar uygulayabiliyor. EPDK'nın fiyat değişimlerini açıklayan tek sendika olan EPGİS, hakkında açılan dava süresi boyunca akaryakıt fiyat değişikliklerini duyurmayacağını açıkladı. Öte yandan, piyasadaki indirim beklentisi araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.