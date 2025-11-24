Evlerde bekleyen altınlar artık sadece birikim olmaktan çıkıyor. Alanya'da uygulanacak yeni model, vatandaşlara pasif gelir sağlarken ekonomiye de katkı sunmayı hedefliyor.

ALANYA'DAKİ ALTINLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Türkiye genelinde yaklaşık 4.500 ton fiziki altın evlerde bekliyor. Yeni sistemle birlikte Alanyalı vatandaşlar da altınlarını bankalara veya yetkili kurumlara teslim ederek kiraya verebilecek. Böylece, yastık altındaki altın ekonomiye kazandırılmış olacak.

ALTIN NASIL KİRALANIYOR?

Vatandaşlar sahip oldukları altını bankalara veya yetkili kurumlara teslim ediyor. 3, 6 veya 12 aylık sözleşmelerle altın kiralanıyor. Kiralama süresi sonunda altın, gramaj ve ayar olarak aynı şekilde geri veriliyor.

KİRA GELİRİ NASIL ELDE EDİLİYOR?

Kiralama süresi boyunca vatandaşlar aylık kira geliri kazanıyor. Ödemeler altın, TL veya döviz cinsinden yapılabiliyor. Bu yöntem, hem birikimi değerlendirme hem de kaybolma, çalınma gibi riskleri azaltma avantajı sağlıyor.

MODELİN HEDEFLERİ

Evde duran altını ekonomiye kazandırmak

Alanyalı vatandaşlara pasif gelir imkânı sunmak

Altın saklama, kaybolma ve çalınma risklerini azaltmak

Öte yandan, sistemin yaygınlaşmasıyla hem bireyler hem de yerel ekonomi önemli ölçüde kazanç sağlayacak.