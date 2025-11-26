Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin temasları sırasında gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde ara tatil uygulamasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan, 2019'dan bu yana yılda iki kez yapılan birer haftalık ara tatilin kaldırılmasına yönelik tartışmaların sürdüğünü ifade etti.

VELİLERDEN YOĞUN TALEP

Tekin, çalışan anne ve babaların ara tatil dönemlerinde zorlandığını belirterek velilerden yoğun geri bildirim aldıklarını söyledi. Çocukların tatil dönüşünde okula uyum sağlamakta güçlük yaşadığını aktaran Tekin, öğretmenlerin de bu konuda benzer değerlendirmelerde bulunduğunu dile getirdi. Bakan, iki yıldır süren analizlerin bu yıl da devam edeceğini, sonuçların ardından karar verileceğini belirtti.

KAYIT SİSTEMİNE YENİ DÜZEN

Bakan Tekin, okullara kayıt sürecine yönelik yeni bir adım attıklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortak bir yazılım geliştirildiğini belirten Tekin, adrese dayalı kayıt hakkı bulunan velilerin çocuklarını yalnızca ilgili okula kaydedebileceğini ifade etti. Böylece adres dışı fazla öğrenci kaydının merkezi olarak engelleneceğini ve okul yöneticilerinin üzerindeki baskının kaldırılacağını söyledi.

LİSE EĞİTİM SÜRESİNDE İSTİŞARE SÜRECİ

Liselerde eğitim süresinin kısaltılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Tekin, bu konuda acele edilmeyeceğini vurguladı. Zorunlu eğitim süresine ilişkin yapılacak düzenlemelerin eğitim sistemini doğrudan etkileyeceğini ifade eden Tekin, her adımın titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra konunun paydaşlarla tartışılacağını belirten Bakan, kamuoyunda dile getirilen çeşitli modellerin resmiyet kazanmış bir çalışma olmadığını ifade etti.

Öte yandan, değişikliklere yönelik sürecin kapsamlı analizlerle şekilleneceği ve planlamaların tamamlanmasının ardından karar aşamasına geçileceği bildirildi.