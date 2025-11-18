Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite eğitiminde daha esnek bir yapıya geçilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, şartları sağlayan öğrencilerin lisans öğrenimini daha kısa sürede tamamlama fırsatına kavuşacağını belirterek hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

HIZLANDIRILMIŞ MEZUNİYET İÇİN SİSTEM HAZIRLANIYOR

Özvar, yürütülen düzenlemelerle program çıktılarının öğrenci tarafından tam olarak karşılanmasının esas alınacağını dile getirdi. Aynı veya güncellenmiş müfredatı kısa sürede tamamlayabilecek öğrencilerin önünü açmayı hedeflediklerini vurgulayan Özvar, çalışmanın gelecek yıldan itibaren uygulanacağını bildirdi. Özvar, önlisans ve lisans düzeylerinde iş yeri temelli eğitim modelini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Verimsiz staj uygulamalarının yerine öğrencilerin doğrudan iş süreçlerinin içinde deneyim kazanacağı bir sistemin kurulacağını ifade etti. İlk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara'da başlatılacak modelin kısa sürede ülke geneline yayılmasının planlandığını söyledi.

STAJ SÜREÇLERİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Yeni uygulamayla öğrencilerin kısa süreli stajlar yerine meslek yüksekokullarında 3+1 veya 2+2; lisans programlarında 7+1 veya 6+2 modelleriyle iş deneyimi kazanacağını belirten Özvar, bu süreçte iş yerinden gelen geri bildirimlerin müfredatların güncellenmesinde önemli rol oynayacağını ifade etti. Modelin öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdama daha hızlı adım atmasını sağlayacağı aktarıldı.

YENİ DÖNÜŞÜM AVRUPA ÜLKELERİNİ ÖRNEK ALIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yükseköğretimde yapılacak dönüşüme ilişkin açıklamasında, Avrupa'daki örneklerden hareketle öğrencilerin 3 yılda mezun olabilmesini sağlayacak yapısal reformların gündeme alınacağını ifade etmişti. Öte yandan düzenlemelerin, üniversitelerin uluslararası standartlara uyumunu artırması ve eğitimde verimliliği yükseltmesi hedefleniyor.