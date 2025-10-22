Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademik takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım'da başlayacak. Alanya'daki öğrenciler, yoğun ders temposuna kısa bir mola verecek. Turizm kenti Alanya'da ise bu tatilin, otel ve sahil bölgelerinde ekonomik canlılık yaratması öngörülüyor.
TÜM YILIN TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 yılı için belirlediği akademik takvimde, öğrencilerin yıl boyunca dinlenme dönemleri şu şekilde sıralanıyor:
-
Birinci dönem ara tatili: 10 - 14 Kasım
-
Yarıyıl tatili: 19 - 30 Ocak
-
İkinci dönem ara tatili: 16 - 20 Mart
-
Eğitim-öğretim yılı bitişi: 26 Haziran
Bu plana göre öğrenciler yıl içinde dört ayrı dinlenme fırsatı bulacak.
UZMANLARDAN ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER
Eğitim uzmanları, ara tatilin yalnızca dinlenme süreci olarak değil, aynı zamanda ailelerle kaliteli zaman geçirmek için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Doğası, tarihi ve deniziyle öne çıkan Alanya'da öğrencilerin doğayla iç içe vakit geçirmeleri, akademik yüklerini azaltmada faydalı olabilir.