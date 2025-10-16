Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yangın sonrası orman sahalarının temizliği ve ağaçlandırma çalışmalarına hazırlık için Alanya'da personele sahada uygulamalı eğitim düzenledi. Ağaç kesme, boylama ve standartlaştırma teknikleri, orman işçilerinin mesleki becerilerini güçlendirdi.

EĞİTİM SAHADA UYGULAMALI OLARAK YAPILDI

Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı sahada gerçekleştirilen eğitim, orman işçilerinin mesleki yetkinliğini artırmayı amaçladı. Eğitimde, kesilen ağaçların doğru şekilde boylanması, sınıflandırılması ve ölçüm işlemleri uygulamalı olarak gösterildi. Personele, saha şartlarında mevzuata uygun çalışma teknikleri aktarıldı. Eğitime Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran'da katıldı. Kayıran, yapılan çalışmalar sırasında standartların eksiksiz uygulanmasının önemine dikkat çekti. Özellikle yangın sonrası yürütülen orman temizliği ve hazırlık çalışmalarında, yapılan işlemlerin teknik ve yasal standartlara uygun olmasının hem çevresel hem de operasyonel açıdan kritik olduğunu belirtti.

EĞİTİMİN AMACI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Eğitimin, orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve yangın sonrası hızlı toparlanma sürecine katkı sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, benzer eğitimlerin farklı bölgelerde de devam edeceğini ifade etti. Öte yandan, saha personelinin uygulamalı eğitimlerle donatılması, ilerleyen dönemlerde yapılacak ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarında iş verimliliğini önemli ölçüde artıracak.