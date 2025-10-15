MSGSÜ yönetimi, resmi açıklamasında 'Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz' ifadelerine yer verdi. Elçi, kurumun tarihinde ilk kadın rektör olarak atanmış, akademik başarılarıyla tanınmıştı.

AKADEMİK HAYATI VE KATKILARI

1964 doğumlu Prof. Dr. Elçi, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuydu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamlayan Elçi, 1993'ten itibaren MSGSÜ Edebiyat Fakültesi'nde çeşitli görevler üstlendi. Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine araştırmalarıyla öne çıkan Elçi, 2017'de kurulan Tanpınar Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanıydı. Türk romanı ve edebiyatı üzerine kitaplar, makaleler kaleme aldı.