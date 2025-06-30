Antalya'nın Alanya ilçesi, eğitimde önemli bir kilometre taşına imza attı. Okul öncesi eğitimdeki başarılarıyla adından söz ettiren iş kadını Rukiye Okşar, "Rukiye Okşar Koleji" ile ilkokul düzeyinde de fark yaratmaya başladı. Akademik Zeka Anaokulları ve Hayal Ağacı Montessori Kreş ile yüzlerce çocuğa ulaşan Okşar, yeni kolej projesiyle Alanya'nın eğitim çıtasını yükseltmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen açılış töreni, protokol üyeleri, eğitim camiası ve Alanya halkının yoğun katılımıyla adeta bir şölene dönüştü.

Eğitimde Yenilikçi Bir Soluk: Rukiye Okşar Koleji

Alanya'nın eğitimdeki öncü isimlerinden Rukiye Okşar, yıllardır okul öncesi eğitimde sürdürdüğü başarısını ilkokul düzeyine taşıyarak eğitimde yeni bir marka yarattı. Rukiye Okşar Koleji, modern eğitim anlayışı, yenilikçi müfredatı ve çocuk odaklı yaklaşımıyla Alanya'da yeni bir soluk getirecek. Kolej, sadece akademik başarıyı değil, öğrencilerin sosyal, duygusal ve yaratıcı gelişimlerini de ön planda tutarak geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i temsilen Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı temsilen ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Rukiye Okşar Okulları Eğitim Koordinatörü ve Kolej Müdürü Meserret Vural, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Eğitimde Sevgi ve Özveriyle Yeni Bir Dönem Başlatıyoruz"

Açılış töreninin ilk konuşmasını yapan Rukiye Okşar Okulları Eğitim Koordinatörü ve Kolej Müdürü Meserret Vural, 25 yıllık eğitim tecrübesini vurgulayarak, "Rukiye Okşar Koleji, Alanya'da eğitimin çıtasını yükseltmek için yola çıktı. Rukiye Hanım'ın vizyonu ve liderliği bizlere ilham veriyor. Onun eğitimde sevgi ve özveri anlayışını bu kolejde sürdüreceğiz. Çocuklarımızın sadece akademik değil, aynı zamanda insani değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmesi için durmaksızın çalışacağız" dedi.

Ardından kürsüye kızı Zeynep Okşar ile birlikte çıkan Rukiye Okşar Eğitim Kurumları Kurucusu ve iş kadını Rukiye Okşar, duygusal bir konuşma yaptı. Eğitime olan tutkusunu dile getiren Okşar, "Yıllardır çocuklarımızın hayatına dokunmanın, onların gözlerindeki ışığı görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Rukiye Okşar Koleji, bu hayalin en büyük adımı. Çocuklarımız için en iyisini hayal ettik ve bu hayali gerçeğe dönüştürdük. Alanya'ya, çocuklarımıza ve geleceğimize katkı sunmak benim için en büyük gurur" ifadelerini kullandı. Okşar, kolejin sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda sevgi ve değerlerin buluştuğu bir yuva olacağını vurguladı.

Protokolden Tam Destek ve Tebrik Mesajları

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Rukiye Okşar’ın hem iş dünyasına hem de eğitim camiasına katkılarına değinerek, "ALTSO Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Rukiye Hanım'ın odamıza kattığı değerler ve emekler kuşkusuz tartışılamaz. Eğitim camiasında ve Alanya'mızın eğitim kalitesinin artmasında çok büyük katkıları var. Bir iş kadını olarak her türlü riski göze alarak böyle güzel ve marka bir koleji hayata geçirmesi hem şahsımı hem de bizleri son derece mutlu etti. Rukiye Okşar Koleji, Alanya'nın eğitimde marka değerini daha da yükseltecek" dedi.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise, Rukiye Okşar Koleji'nin eğitim sistemine katkısına dikkat çekerek, "Rukiye Okşar, yıllardır Alanya'da eğitimde bir marka haline geldi. Bu kolej, sadece bir okul değil, aynı zamanda çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek bir vizyon projesi. Rukiye Hanım'ın özverisi ve eğitimdeki kararlılığı, Alanya'yı eğitimde örnek bir model haline getiriyor" şeklinde konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i temsilen konuşan Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, Rukiye Okşar'ın Alanya'ya kazandırdığı değerleri vurgulayarak, "Rukiye Okşar, sadece bir eğitimci ya da iş kadını değil, aynı zamanda Alanya'nın geleceğine yatırım yapan bir vizyoner. Bu kolej, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması ve Alanya'mızın gelişmesi için büyük bir adım" ifadelerini kullandı.

Son olarak törende konuşma yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı temsilen ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, "Rukiye Okşar Koleji, Alanya'nın eğitim ekosistemine güç katacak. ALKÜ olarak, eğitimde iş birliğinin önemine inanıyoruz. Rukiye Hanım'ın bu anlamlı girişimi hem Alanya'ya hem de bölgemize örnek teşkil edecek" dedi.

Alanya'da Eğitimin Yeni Yüzü ve Parlak Gelecek

Rukiye Okşar Koleji, modern kampüsü, deneyimli eğitim kadrosu ve yenilikçi müfredatıyla Alanya'da eğitimde yeni bir sayfa açıyor. Kolej, sadece akademik başarıyı değil, öğrencilerin sosyal becerilerini, yaratıcılıklarını ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Rukiye Okşar'ın eğitimdeki vizyonu, Alanya'yı Türkiye'nin önde gelen eğitim merkezlerinden biri yapma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kolejin, hem yerel hem de ulusal düzeyde ses getirmesi bekleniyor. Alanya'nın geleceğine yapılan bu yatırım, çocuklara daha parlak bir gelecek sunma yolunda umut vadediyor.