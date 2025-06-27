Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) üniversitesi-sektör iş birlikleri kapsamında yeni protokoller imzalamaya devam ediyor. Öğrencilerin daha etkin bir öğrenim görebilmesi adına yapılan bu iş birlikleri kapsamında Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ALSMO) ile yeni bir protokol imzalandı. Protokol, ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç ile ALSMO Başkanı Tevfik Atar arasında karşılıklı imzaların atılmasıyla gerçekleşti. İmza törenine ALTSO MYO Müdürü Prof. Dr. Serdar Bulut, ALSMO Başkan Yardımcısı Süleyman Sönmez, ALTSO MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Aysun Akın, Öğr. Gör. Cemal Altınkeser, Öğr. Gör. Ümmühani Uslu ve ALTSO MYO Sekreteri Birol Sulek katıldı.



ÖĞRENCİLER UYGULAMALI EĞİTİM ALACAK

Protokol kapsamında ALTSO MYO ile Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında, eğitim programlarında yer alan uygulamalı derslerin sektörel beklentiler doğrultusunda güncellenmesi ve dış paydaş katkısıyla desteklenmesine ilişkin hükümler yer aldı. Dış paydaş katkısıyla ALTSO MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının uygulamalı ders içeriklerinin gözden geçirilmesi, güncellenmesi, derslere sektör temsilcilerinin katılımı ve mezun yeterliliklerinin artırılmasına ilişkin iş birliğini maddeleri yer aldı. Protokol kapsamında ayrıca iş dünyası ile bağlantılı dersler bölüm öğrencilerinin pratik beceri kazanması hedeflenecek. İmza töreninin ardından konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç, öğrencilerin daha kapsamlı ve uygulamalı eğitimler alması adına sektör temsilcileri, kurum ve kuruluşlarla protokol imzalamaya devam edeceklerini dile getirdi. Prof. Dr. Kılıç ve Başkan Tevfik Atar, protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.