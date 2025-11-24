Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı yeni atamalarla birlikte artarken, Bakanlık ihtiyaca göre belirlediği alan bazlı planlamalarını sürdürerek eğitimde kadro yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

ATAMALARLA ÖĞRETMEN SAYISI ARTIYOR

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı mevcut durumda 1 milyon 34 bin 564 olarak kaydediliyor. Bugün yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e ulaşacak. Bakanlık, sürdürülebilir istihdam hedefi doğrultusunda norm kadro ihtiyaçlarını analiz ederek kadro planlamalarını il bazında ve branşlara göre şekillendiriyor.

EN YÜKSEK KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

Atama listesinde en fazla kontenjan sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Sınıf öğretmenliğini özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce öğretmenliği takip etti. Kadroların belirlenmesinde öğretmen temininde güçlük yaşanan bölgeler ile kalkınmada öncelikli iller dikkate alındı. Böylece alanların toplam ihtiyaca oranına göre dağılım yapılarak atama kontenjanları oluşturuldu.

SON 22 YILDA 821 BİNİ AŞKIN ATAMA

Resmi kayıtlara göre 2003-2025 yılları arasında 821 bin 351 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Bugünkü atama ile toplam sayı 836 bin 351'e ulaşacak. Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun büyük bölümünü son 22 yılda atanan öğretmenlerin oluşturduğunu gösteriyor. Atama sürecinde Milli Eğitim Akademisi'nin yürüttüğü analizler belirleyici rol oynuyor. Norm kadrolara göre öğretmen ihtiyacı ölçülürken, alanların arz-talep durumu düzenli olarak takip ediliyor. Bazı branşlarda ihtiyacın minimum seviyede olduğu, bazı branşlarda ise mezun sayısının mevcut ihtiyaçların üzerinde bulunduğu tespit ediliyor.

FETÖ SORUŞTURMALARI İSTİHDAM DENGESİNİ ETKİLEDİ

Öte yandan, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında Bakanlığa bağlı birimlerden toplam 27 bin 732 personelin ihraç edilmesi, istihdam planlamalarını etkiledi. Bakanlık, eğitim hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve personel güvenliğinin sağlanması adına süreç boyunca gerekli düzenlemeleri yürüttü.