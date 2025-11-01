Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, çocuklarda trafik bilincini geliştirmek amacıyla 'Trafik Kuralları Hayat Kurtarır Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Sami Bekar İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Alanya Trafik Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek teorik ve uygulamalı trafik eğitimi aldı.

TRAFİK KURALLARI UYGULAMALI ANLATILDI

Eğitim süresince öğrencilere trafik işaretleri, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve güvenli geçiş kuralları detaylı şekilde anlatıldı. Polis ekipleri, çocukların öğrendiklerini pekiştirebilmesi için Trafik Parkı'nda uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

AMAÇ GÜVENLİ GELECEK

Yetkililer, proje ile çocukların küçük yaşta trafik kurallarına karşı bilinçlenmesini ve gelecekte daha dikkatli sürücüler ile yayalar olmasını hedeflediklerini belirtti. Öte yandan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, benzer bilinçlendirme etkinliklerini yıl boyunca farklı okullarda sürdürmeyi planlıyor.