Projeler, gençlerin ilgi alanları, toplumsal ihtiyaçlar ve yerel sorunlar göz önünde bulundurularak tasarlandı. Amaç, sosyal fayda üretmek, yenilikçi çözümler sunmak ve gençlerin aktif katılımını güçlendirmek olarak belirlendi.

Destek alan projeler şöyle sıralandı:

ALKÜ Gıda Topluluğu: 'Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Paneli: Geleceğin Üretimi ve Tüketimi' Alanya'da Yaşanan Şok Olay: Veli Öğretmene Şiddet Uyguladı İddiası İçeriği Görüntüle

Fikirden Projeye Topluluğu: 'ALKÜ Paramedik Oyunları Geliştirme Projesi'

Sağlık Odaklı Faaliyet Topluluğu: 'İlk ve Acil Yardım Ekosistemi Alanya'da'

Genç İHH Arama ve Kurtarma Topluluğu: 'Geleceğin Acil Yardım ve Müdahale Ekiplerinin Sanal Gerçeklik Destekli ve Simülasyon Tabanlı Eğitimlerle Afet Farkındalığının Arttırılması'

ALKÜ Motosiklet Topluluğu: 'Trafikte İlk Yardım Bilinci'

Teknofest Kulübü: 'İDEA-FEST: Girişimcilik Zirvesi ve Çözüm Çalıştayı'

Matematik Topluluğu (Zekas Akademi): 'Zekas Akademi'

GENÇLERİN YARATICILIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Projeler, öğrencilerin yaratıcı fikirlerini hayata geçirmesine, toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmesine ve Alanya'da sosyal etki yaratmasına fırsat sağlıyor. Üniversiteli gençler, hem kendi alanlarında deneyim kazanıyor hem de yerel topluma katkı sunuyor. Öte yandan, bu tür destekler gençlerin motivasyonunu artırırken, Alanya'daki üniversite ortamının proje üretme kapasitesini de güçlendiriyor.