Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde köklü değişikliklerin müjdesini verdi. 'Bilişim ve Teknoloji Çağında Milli Eğitim Altyapısında Hedeflenen Dönüşüm ve Yenilikçi Yaklaşımlar' başlıklı Bab-ı Ali Toplantıları'nda konuşan Tekin, test sınavlarının yerini alacak yapay zekâ destekli açık uçlu soru sisteminin detaylarını paylaştı. Yeni sistem, Türkiye'de sınav anlayışını baştan şekillendirecek.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ GELİYOR

Bakan Tekin, uzun süredir tartışılan test sınavlarının kaldırılmasıyla ilgili önemli adımlar atıldığını belirterek, 'Test sınavlarının kalkması gerektiğini herkes söylüyor. Ancak açık uçlu soruların objektif değerlendirilmesi konusunda tereddütler var. Bu nedenle TÜBİTAK ile iş birliği içinde yapay zekâ destekli bir proje geliştiriyoruz' dedi. Tekin'in açıklamaları, sınav sisteminde yeni bir dönemin başlayacağına işaret etti. Konuşmasında eğitimde dijital altyapının güçlendirildiğini de vurgulayan Tekin, Türkiye genelindeki 65 bin okulun tamamının internet erişimine açık olduğunu söyledi. Öğrenci ve öğretmenlerin teknolojiye uyum sağlaması için yeni projelerin yürütüldüğünü belirten Tekin, 'Türkiye'de hem üretim hem de tüketim açısından sağlıklı bir teknoloji ekosistemi kurmayı amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.

EBA DÜNYA ÇAPINDA İÇERİK SUNUYOR

Bakan Tekin, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) içerik zenginliği bakımından dünyadaki sayılı eğitim platformlarından biri olduğunu dile getirdi. EBA'nın sürekli güncellendiğini belirten Tekin, öğrencilerin etkileşimli tahtalar üzerinden yüzbinlerce ders içeriğine ulaşabildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı, yapay zekânın sadece sınav sisteminde değil, kurum yönetiminde de aktif olarak kullanılmaya başlandığını açıkladı. Tekin, 'Personel politikasından öğrencilerin başarı durumlarına, okul yatırımlarından devamsızlıklara kadar her alanı izleyebileceğimiz bir karar destek sistemi oluşturduk' dedi. Yeni sistemin, karar alma süreçlerini daha rasyonel hale getireceğini ve kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağlayacağını kaydetti.

YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ BİRİMİ KURULDU

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 'Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı' kurulduğunu hatırlatan Tekin, bu birimin tüm yapay zekâ süreçlerini koordine ettiğini söyledi. Öte yandan, Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'de ilk kez yapay zekâ politika belgesi ve eylem planını hazırlayan kamu kurumu olduğunu vurguladı.