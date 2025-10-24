ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırma amacıyla Rusya'nın iki devi Rosneft ve Lukoil'e yaptırım kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı, bu şirketlerin yüzde 50 veya daha fazla hissesine sahip tüm iştiraklerini de kapsayan yaptırımları duyurdu. Trump, Rusya'yı derhal ateşkese davet ederken ek adımlar için hazır olduklarını ifade etti.



TEK SEFERDE EN BÜYÜK ZAM



Yaptırımların küresel petrol piyasalarını etkilemesiyle Türkiye'de motorin fiyatları doğrudan yükseldi. Edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorine litre başına 3 lira 4 kuruş zam yapılacak. Bu artış, tek seferde yapılması beklenen en yüksek zam seviyesi olarak kayıtlara geçti.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin: 52,15 TL

Motorin: 52,27 TL → 55,31 TL (zam sonrası)

LPG: 27,08 TL

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 52,31 TL

Motorin: 52,40 TL → 55,44 TL (zam sonrası)

LPG: 27,71 TL

ANKARA

Benzin: 53,14 TL

Motorin: 53,42 TL → 56,46 TL (zam sonrası)

LPG: 27,60 TL

İZMİR

Benzin: 53,49 TL

Motorin: 53,73 TL → 56,77 TL (zam sonrası)

LPG: 27,53 TL

VATANDAŞIN CEBİ ETKİLENİYOR



Uzmanlar, motorine yapılan bu zamla birlikte ulaştırma ve lojistik maliyetlerinin de artacağını, bunun dolaylı olarak tüketici fiyatlarına yansıyabileceğini belirtiyor. Zam, özellikle şehir içi ve şehirlerarası taşımacılıkta fiyat artışlarına yol açabilir.