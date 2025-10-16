Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde tespit edilen 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervinin Türkiye için stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Savunma sanayisinden çip üretimine kadar birçok alanda kritik öneme sahip bu kaynak, Çin'in Bayan Obo sahasından sonra dünyanın ikinci büyük rezervi olarak dikkat çekiyor.

17 ELEMENTTEN 10'U TÜRKİYE TOPRAĞINDA



Beylikova sahasında 310 ayrı noktada yapılan 125 bin metre sondaj sonucunda barit ve florit başta olmak üzere 17 nadir elementten 10'unun bulunduğu belirlendi. Yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksit içeren rezerv, Türkiye'nin teknoloji ve enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Pilot üretim tesisinin faaliyete geçmesiyle birlikte, yıllık 1200 ton kapasiteye sahip ETİ Maden tesisi endüstriyel ölçeğe dönüştürülüyor.





YERLİ TEKNOLOJİ İLE ENGELLER AŞILIYOR



Nadir element işleme teknolojisini paylaşmayan ülkelerin tutumuna rağmen Türkiye'nin kendi bilgi birikimini geliştirdiğini vurgulayan ve bazı çevrelerin yeraltı zenginliklerini itibarsızlaştırma çabalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu kaynak hiçbir ülkeye devredilmeyecek, tamamen bizim kontrolümüzde işletilecek' diyerek yerli yönetim anlayışını net bir şekilde ortaya koydu.





BEŞ İLDE DAHA BENZER KAYNAKLAR BULUNDU



Uzmanlar, Eskişehir'in yanı sıra Isparta, Konya, Malatya, Manisa ve Burdur'da da benzer nitelikte nadir element rezervleri bulunduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Şenay Yalçın, bu elementlerin savunma sanayi, uzay teknolojileri ve lazer sistemleri gibi yüksek teknoloji alanlarında kritik rol oynadığını ifade ederek, Türkiye'nin Çin'den sonra en büyük rezerve sahip ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.



