Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konut aboneleri için geçerli olan yıllık elektrik tüketim sınırında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte mevcut sınırın düşürülmesi, özellikle sıcak iklimi ve yoğun yazlık nüfusuyla dikkat çeken Alanya gibi kentlerde ciddi faturalara yol açacak.

UZMANLAR UYARDI: 'ÖRTÜLÜ ZAM'

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), düzenlemenin kamuoyuna açık zam yerine, dolaylı şekilde vatandaşın cebine yansıyan bir fiyat artışı anlamına geldiğini belirterek uygulamayı 'örtülü zam' olarak tanımladı. EMO, dört kişilik bir ailenin asgari aylık enerji ihtiyacının 230-240 kWh olduğunu, ancak kalabalık ailelerde, klima kullanımının yoğun olduğu yazlık bölgelerde bu tüketimin çok daha yüksek seyrettiğini vurguladı.

ALANYA GİBİ ŞEHİRLERDE ETKİSİ BÜYÜK OLACAK

Yaz aylarında sıcaklıkların uzun süre yüksek seyrettiği, klimanın zorunlu hale geldiği Alanya gibi turistik kentlerde elektrik tüketiminin ortalamanın üzerinde olduğu biliniyor. Tüketim sınırının düşürülmesiyle birlikte bu bölgelerdeki binlerce hane, devlet destekli tarifeden çıkarak daha yüksek bedellerle karşı karşıya kalacak.

YENİ LİMİT EKİM SONUNDA BELLİ OLACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada yeni tüketim limitinin Ekim ayı sonuna kadar netleşeceğini duyurdu. EPDK'nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin, yıl bitmeden hayata geçirilmesi bekleniyor. Öte yandan, tüketici dernekleri, düzenlemenin hane bütçelerine doğrudan olumsuz yansıma yapacağını belirterek, sosyal destek mekanizmalarının genişletilmesi ve dar gelirli kesimlerin korunması çağrısında bulundu.