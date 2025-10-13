Altın fiyatlarındaki yükseliş, Alanya piyasalarını da sarstı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik yüzde 100'lük vergi tehdidi ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) yıl sonu faiz indirimi beklentisi, ons altını 4 bin 59 dolara taşırken, yurtiçi piyasalarda gram altın 5 bin 457 TL'ye, çeyrek altın ise 9 bin 256 TL'ye fırladı. Bu gelişme, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı ve Alanya'daki kuyumcularda hareketlilik yarattı.

ALANYA'DA KUYUMCULARDA YOĞUNLUK ARTTI

Fiyatların rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte Alanya'daki kuyumcular da hareketlendi. Bazı vatandaşlar yükselişten kazanç sağlamak için ellerindeki altınları bozdururken, bazıları fiyatların daha da artacağı beklentisiyle alım yapmayı sürdürüyor. Kuyumcular, son günlerde altına olan ilginin ciddi şekilde arttığını, özellikle gram altın ve çeyrek altın taleplerinde yoğunluk yaşandığını belirtiyor.

FİYATLAR ANLIK OLARAK DEĞİŞİYOR

Serbest piyasa ve Kapalı Çarşı fiyatları arasında farklar dikkat çekerken, Alanya'daki kuyumcularda da etiketler sık sık güncelleniyor. Vatandaşlar, fiyatlardaki ani değişimler nedeniyle alım ve satım işlemlerini dikkatle takip ediyor. Öte yandan, piyasada yaşanan bu sert hareketlerin ardından yatırımcıların temkinli davranması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, altının yükseliş trendini sürdürmesi halinde iç piyasadaki etkilerin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.