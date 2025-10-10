Alanya'da emekli ve emeklilik hayali kuranlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarındaki bazı harf kodları tehlike sinyali veriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'ın açıklamalarına göre, e-Devlet üzerinden erişilen hizmet dökümlerinde yer alan 'K', 'Ş' ve 'S' harfleri, sahte veya şüpheli sigortalılık işaret ediyor. Bu durum, emeklilik haklarının iptaline yol açabiliyor.

SAHTE SİGORTALILIK TESPİT EDİLİYOR

İsa Karakaş, 'S' harfinin sahte sigortalılığı, 'Ş' harfinin şüpheli işyerini, 'K' harfinin ise kontrol sürecindeki işletmeleri temsil ettiğini belirterek, bu kodların SGK tarafından riskli kabul edildiğini söyledi. Yapılan incelemeler sonucunda bu kapsamdaki kayıtlarda usulsüzlük tespit edilirse, emeklilik haklarının iptal edildiğini vurguladı.

206 BİN EMEKLİLİK İPTAL EDİLDİ

2016 yılından bu yana yapılan denetimlerde 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi. SGK, bu kişilere ödenen emekli maaşlarını yasal faiziyle birlikte geri aldı. Karakaş, 'Sahte sigorta tespit edildiğinde sadece maaş kesilmekle kalmıyor, geçmişe dönük tüm ödemeler de geri talep ediliyor' dedi.

MECLİS'TE YENİ SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Öte yandan, TBMM gündeminde yer alan yeni sosyal güvenlik teklifiyle ilgili de konuşan Karakaş, düzenlemede önemli başlıkların bulunduğunu açıkladı. Teklifte, 3600 ek gösterge, disiplin affı, maaş farkı düzenlemesi gibi başlıkların yanı sıra çocuklara özel hastane hakkı da yer alıyor.

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ ÖZEL HASTANE HAKKI GELİYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Meclis'te görüşülen teklif kapsamında '3 yaşına kadar olan bebekler ve tüm çocukların özel hastanelerden ücretsiz faydalanmasını' öngören bir madde bulunduğunu açıkladı. Düzenlemenin yasalaşması halinde, çocuk sağlığı hizmetlerinde kapsamlı bir değişiklik yapılması bekleniyor. Öte yandan, SGK kayıtlarında yer alan harf kodlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, çalışan ve emeklilerin hak kaybı yaşamamaları açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bu kodlara sahip kişilerin ilgili SGK müdürlüklerine başvurarak durumlarını netleştirmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.