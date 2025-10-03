Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon verileri, fiyat artışlarının hız kesmeden devam ettiğini gözler önüne serdi. Yıllık enflasyon yüzde 33,29'a ulaşırken, aylık bazda yüzde 3,23'lük artış, vatandaşın alım gücü üzerindeki baskının sürdüğünü gösterdi. Özellikle gıda, konut ve ulaştırma kalemlerinde yaşanan yüksek zamlar, enflasyonun temel tüketim gruplarına olan etkisini bir kez daha ortaya koydu.

GIDA, KONUT VE ULAŞTIRMA ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin merakla beklediği eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 33,29'a yükselirken, yılbaşından bu yana toplam artış yüzde 25,43 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon artışı ise yüzde 38,36 seviyesinde oldu. Eylül ayında fiyatlar, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutulduğunda da yükselişini sürdürdü. Bu kapsamda hesaplanan çekirdek enflasyon, aylık bazda yüzde 3,34, yıllık bazda ise yüzde 32,86 olarak gerçekleşti.

KONUTTA YILLIK ZAM ORANI YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Yıllık enflasyon artışında en yüksek katkı, temel tüketim gruplarından geldi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık fiyat artışı yüzde 36,06 olurken, konutta yüzde 51,36 ve ulaştırmada yüzde 25,30 seviyesinde gerçekleşti. Bu üç grubun yıllık enflasyon oranına etkisi sırasıyla yüzde 8,60, yüzde 7,85 ve yüzde 4,15 olarak hesaplandı.

Aylık bazda incelendiğinde, eylülde gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,62, ulaştırmada yüzde 2,81 ve konut grubunda yüzde 2,56'lık artış yaşandı. Bu üç grubun aylık enflasyona katkısı toplamda yaklaşık yüzde 2'ye ulaştı.

113 TEMEL TÜKETİM KALEMİNDE FİYATLAR ARTTI

TÜİK'in verilerine göre, eylül ayında 143 temel harcama kaleminin 113'ünde fiyat artışı gözlemlendi. Sadece 25 başlıkta gerileme yaşanırken, 5 kalemde herhangi bir değişiklik kaydedilmedi. Geniş kapsamlı artış, enflasyonun toplumun tüm kesimlerini etkileyen yaygın bir seyir izlediğini ortaya koydu.