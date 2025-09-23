“DANIŞIKLI İHALE” İDDİASI

Memur-Sen’den yapılan açıklamada, promosyon ihalelerinde çoğu bankanın teklif vermediği, yalnızca bir bankanın teklif sunduğu ifade edildi. Ayrıca protokolü devam eden kurumlara diğer bankaların teklif yapmadığına dikkat çekilerek, bankaların aralarında anlaşarak “danışıklı hareket ettiği” öne sürüldü.



REKABETİN ORTADAN KALKTIĞI VURGUSU

Açıklamada, bu durumun rekabeti ortadan kaldırdığı, memurların promosyonlardan sağlayacağı kazanımları azalttığı ve personel aleyhine telafisi imkânsız sonuçlar doğurduğu belirtildi.



YASAL ÇERÇEVEYE ATIF

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a atıfta bulunulan başvuruda, kamu bankalarının ihalelerde rekabeti bozucu nitelikte davranışlar sergileyip sergilemediğinin araştırılması istendi. Memur-Sen, ihlalin tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanmasını talep etti.



PROMOSYON SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Kamu kurumlarında çalışan memurların maaşları, belirli bir banka üzerinden ödeniyor. Banka, bu anlaşma karşılığında personele toplu nakit ödeme yapıyor. Promosyon ihalelerinde bankalar, personel sayısı ve maaş ortalamasına göre teklif veriyor, en yüksek teklifi sunan banka ile anlaşma sağlanıyor. Promosyon ödemeleri genellikle 3 ila 5 yıllık süre için tek seferde topluca yapılıyor.