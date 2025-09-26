Antalya’nın Alanya ilçesinde, hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.S., jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. “Uyuşturucu ticareti” ve “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından aranan hükümlü, Konaklı Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarma, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.
FİRARİ HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yürütülen takip sonucunda A.S., Konaklı Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam ettiği bildirildi.