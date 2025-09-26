Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası, bölge sakinlerini endişeye sevk etti. Bir motosikletin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, trafiğin yoğun olduğu D-400 Karayolu üzerinde gerçekleşirken, kazanın detayları soruşturma altına alındı.



YOLA SAVRULDU, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü S.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.