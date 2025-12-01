KAYABURNU KAVŞAĞINDA MEYDANA GELDİ



Kaza, Serik ilçesi Kayaburnu kavşağı yakınlarında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Hakan K. yönetimindeki 07 ADM 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu, takla atarak şarampole yuvarlandı.



AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI



Kazada sürücü Hakan K., eşi Mehtap K. ve 11 yaşındaki oğulları K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılara tesadüfen yoldan geçen Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsa Ak ilk müdahaleyi yaparken, kısa süre içinde gelen sağlık ekipleri tedaviye devam etti. Üç yaralı, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



SİYAH ARAÇ İDDİASI SORUŞTURMADA



Görgü tanıkları, kazadan hemen önce siyah renkli bir aracın otomobili sıkıştırdığını, bu sırada aracın bariyerlere sürterek olay yerinden uzaklaştığını öne sürdü. Polis ekipleri, bu iddiayı da dikkate alarak kaza yerinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.



Kaynak: İHA