Edinilen bilgilere göre, N.P. yönetimindeki motosiklet, İran uyruklu S.K.'nin kontrolündeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti motosiklet sürücüsünü yola savuracak kadar etkili oldu.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olay yerinde trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.