Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Çarpışmanın ardından araçlarda bulunanlar olaydan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde ilerledi.

KAZA SONRASI TRAFİKTE KISA SÜRELİ YOĞUNLUK

Edinilen bilgilere göre sürücü bilgileri henüz netleşmeyen iki otomobil, seyir hâlindeyken henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu ve yol trafiği bir süre tek şeritten sağlandı. Araçlarda bulunanların kazadan yara almadan çıkması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen ekipler, yolu güvenli hâle getirerek trafik akışını yeniden normale döndürdü. Öte yandan kazaya ilişkin inceleme başlatılırken olayın oluş şeklinin netleşmesi için çalışmalar devam ediyor.